Prova di forza del Bayern Monaco: 5 gol sul campo del Bayer Leverkusen (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Bayern Monaco è una squadra veramente impressionante, in grado di vincere tutto tra campionato e Champions League. La squadra di Nagelsmann è scesa in campo per l’ottava giornata di campionato, la sfida non è stata mai in discussione. La gara è andata in archivio già dopo i primi 45 minuti. Partenza sprint di Lewandowski, il polacco autore di una doppietta. Stesso discorso anche per Gnabry, protagonista di altri due gol. In rete anche Muller. Nel secondo tempo è di Schick il gol della bandiera del Bayer Leverkusen. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilè una squadra veramente impressionante, in grado di vincere tutto tra campionato e Champions League. La squadra di Nagelsmann è scesa inper l’ottava giornata di campionato, la sfida non è stata mai in discussione. La gara è andata in archivio già dopo i primi 45 minuti. Partenza sprint di Lewandowski, il polacco autore di una doppietta. Stesso discorso anche per Gnabry, protagonista di altri due gol. In rete anche Muller. Nel secondo tempo è di Schick il gol della bandiera del. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

acmilan : Down but never out: what a second-half comeback ???? Non moriamo mai: una vera prova di forza nel secondo tempo ????… - LiaQuartapelle : Meloni e FdI stanno dando una notevole prova di immaturità politica. Per evitare di chiarire una volta per tutte la… - emineff : RT @acmilan: Down but never out: what a second-half comeback ???? Non moriamo mai: una vera prova di forza nel secondo tempo ???? #MilanVer… - nickomarpaung : RT @acmilan: Down but never out: what a second-half comeback ???? Non moriamo mai: una vera prova di forza nel secondo tempo ???? #MilanVer… - MaurizioFuochi : RT @effecube: @barbarab1974 Purtroppo …La “talpa” romana annuncia l’ultimo colpo di coda “democratico” : GP per entrare nei negozi e superm… -