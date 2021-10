Prima le nozze a Matrimonio a prima vista Italia, poi la clamorosa decisione: nessuno l’avrebbe immaginato (Di domenica 17 ottobre 2021) prima le nozze nel corso della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, poi la decisione che ha spiazzato tutti: nessuno l’avrebbe mai immaginato. Tra le tante coppie che abbiamo conosciuto nel corso di queste sette stagioni, quella che ha saputo conquistare l’attenzione su di sé è proprio quella formata da Annalisa e Fabrizio. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 ottobre 2021)lenel corso dellaedizione di, poi lache ha spiazzato tutti:mai. Tra le tante coppie che abbiamo conosciuto nel corso di queste sette stagioni, quella che ha saputo conquistare l’attenzione su di sé è proprio quella formata da Annalisa e Fabrizio. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SkyTG24 : L'#Olanda sarà la prima monarchia a permettere ai suoi reali di potersi sposare con persone dello stesso sesso… - Amba_aradam : Mike... certo che dirglielo prima proprio no eh? Dovevi arrivare ad un minuto dalle nozze per capire che non era co… - InvisibleInv_18 : RT @JamesLucasIT: Si chiama “Cascada La Novia” ed è legata ad una bellissima leggenda: si narra che la cascata sia nata dopo che una giovan… - fisco24_info : Giappone: per principessa Mako ultimi riti prima delle nozze: Visita al palazzo imperiale di Tokyo, verso abbandono… - CorriereQ : Giappone: per principessa Mako ultimi riti prima delle nozze -