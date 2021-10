Prima causa di risarcimento per il vaccino Covid di un romano colpito da ictus dopo il Johnson&Johnson (Di domenica 17 ottobre 2021) Parte in Italia la Prima azione di risarcimento per danni permanenti da vaccinazione anti-Covid. Ad avviarla il Codacons, per conto di un cittadino romano di 46 anni che, poco dopo la somministrazione del vaccino, è stato colpito da ictus che ha portato a ricovero urgente in ospedale, dove tuttora il paziente risulta in terapia. Il risarcimento per possibile danni prodotto dal vaccino “C.C., queste le iniziali dell’utente assistito dall’associazione, si sottoponeva il 6 agosto scorso alla somministrazione del vaccino Johnson&Johnson presso una farmacia della capitale – ricostruisce il Codacons – A distanza di poche ore, intorno alle ore 15.30, accusava i primi malori tra cui dolore al braccio e si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Parte in Italia laazione diper danni permanenti da vaccinazione anti-. Ad avviarla il Codacons, per conto di un cittadinodi 46 anni che, pocola somministrazione del, è statodache ha portato a ricovero urgente in ospedale, dove tuttora il paziente risulta in terapia. Ilper possibile danni prodotto dal“C.C., queste le iniziali dell’utente assistito dall’associazione, si sottoponeva il 6 agosto scorso alla somministrazione delJohnson&Johnson presso una farmacia della capitale – ricostruisce il Codacons – A distanza di poche ore, intorno alle ore 15.30, accusava i primi malori tra cui dolore al braccio e si ...

Codacons avvia prima causa di risarcimento danni da vaccino covid.

