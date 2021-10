Premier League 2021 2022 | Ogbonna trascina il West Ham | Everton sconfitto 0-1

(Di domenica 17 ottobre 2021) IlHam vince di misura in casa dell’nell’ottava giornata della. Gli ospiti agganciano così la squadra di Benitez a quota quattordici punti in classifica grazie al gol di. Al 34? l’arbitro Attwell decide di annullare il gol di Soucek per posizione irregolare, e al 40? è ancora ilHam ad andare vicino al vantaggio con un tiro di Fornals terminato fuori di un soffio. Dopo più di settanta minuti bloccati sullo 0-0, al 74? gli ospiti sbloccano il risultato con un gran colpo di testa vincente di Angeloall’interno dell’area piccola. SportFace.

