Preghiamo oggi 17 ottobre la Madonna delle Grazie di Andrano che protegge dalle calamità e dai pericoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Assiste chi le si rivolge nei momenti più critici: per fronteggiare lee le situazioni di grave pericolo. È degno di nota il suo intervento per salvare una famiglia e sventare poi un pericoloso attacco nemico. Lanon cessa di concederea chi la invoca con questo nome, desiderando intercedere per tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Si rinnova lunedì 18 ottobre l'appuntamento della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) a parrocchie, asili nido, scuole e famiglie per l'annuale iniziativa "Un milione di bambini p ...