Precipitano in una scarpata nel deserto: tre ballerini italiani morti in Arabia (Di domenica 17 ottobre 2021) I ballerini erano in Arabia Saudita per lavoro. Fatale l’incidente nel deserto durante una gita con due guide del luogo. A perdere la vita il romano Giampiero Giarri, il pugliese Antonio Caggianelli e il siciliano Nicolas Esposto Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Ierano inSaudita per lavoro. Fatale l’incidente neldurante una gita con due guide del luogo. A perdere la vita il romano Giampiero Giarri, il pugliese Antonio Caggianelli e il siciliano Nicolas Esposto

