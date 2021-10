Porto Milan: deciso l’arbitro del match di Champions League (Di domenica 17 ottobre 2021) Arbitro Porto Milan: designato il tedesco Brych per la gara di martedì sera, decisiva per il cammino dei rossoneri in Champions League Il Milan ha conosciuto da pochi minuti l’arbitro che dirigerà la sfida di martedì sera in Champions League contro il Porto, gara valida per la terza giornata del gruppo B di Champions. Sarà il tedesco Brych a dirigere la sfida. Questa la designazione completa: ASSISTENTI: Mark Borsch GER – Stefan Lupp GERQUARTO UOMO: Daniel Schlager GERVAR: Marco Fritz GERASSISTENTE VAR: Chris Kavanagh ENG L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Arbitro: designato il tedesco Brych per la gara di martedì sera, decisiva per il cammino dei rossoneri inIlha conosciuto da pochi minutiche dirigerà la sfida di martedì sera incontro il, gara valida per la terza giornata del gruppo B di. Sarà il tedesco Brych a dirigere la sfida. Questa la designazione completa: ASSISTENTI: Mark Borsch GER – Stefan Lupp GERQUARTO UOMO: Daniel Schlager GERVAR: Marco Fritz GERASSISTENTE VAR: Chris Kavanagh ENG L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - CalcioNews24 : #PortoMilan: deciso l’arbitro del match di #ChampionsLeague - ravaaaaah : RT @jeremymene7: Gunter sta controllando se sono rimasti dei posti per Milan Porto - Lucaaffigi : RT @macho_morandi: @milan_corner Comunque mcgregor va curato e/o arrestato. E’ un alcolizzato che gira con due armi semza porto d’armi. Al… - gilnar76 : Baiocchini: «Salvo miracoli Rebic non ci sarà contro il Porto» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -