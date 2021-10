Poker dell’Atalanta all’Empoli | 4-1 il risultato finale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilriporta la Dea alla vittoria. In questa ottava giornata di Serie A, la squadra di Gasperini è apparsa in ottima forma contro la formazione toscana che non ha potuto più di tanto contro la furia dei bergamaschi. Com’è andata la partita? -Salernitana: Castori al capolinea, torna Colantuono?: com’è andata la partita? In questa ottava giornata di campionato, l’Atalanta di mister Gasperini è tornata alla vittoria. Contro l’Empoli è stato un successo: quattro gol che hanno riconfermato i bergamaschi come una delle squadre più forti della Serie A. I giocatori della Dea sono partiti subito forti, attaccando la metà campo avversaria fin dal primo minuto. Il primo gol, ad opera di Ilicic, è arrivato all’11esimo minuto ...