Piogge torrenziali in India | almeno 8 morti e 12 dispersi in Kerala

Agenzia ANSA

Agenzia ANSA

Almeno 8 persone sono morte e altre 12 sono disperse in India dopo una giornata di piogge torrenziali che hanno provocato vaste inondazioni, frane e smottamenti nello Stato del Kerala. Le tv locali hanno mostrato le drammatiche immagini dei soccorsi, comprese quella della ...