Pierpaolo Pretelli piange a Domenica In per il regalo di Giulia Salemi (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima volta nel programma di Mara Venier per l’ex Velino di Striscia la notizia L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima volta nel programma di Mara Venier per l’ex Velino di Striscia la notizia L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - mary_10_94 : Per me è quest emozione qui. Pierpaolo Pretelli è una delle persone più pure al mondo.. e noi lo abbiamo capito su… - fncspn : RT @ludoprelemi: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono il mio punto debole. Non li supererò mai. #prelemi #pierxmara #domenicain https:/… -