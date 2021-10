Piedi al limite, torturato da bolle enormi: “Come un cadavere”, la storia di RJ (Di domenica 17 ottobre 2021) RJ ha terribili rigonfiamenti sotto la pianta dei Piedi: disperato, cerca aiuto nel chirurgo di Piedi al limite, ecco com’è andata a finire. RJ Roemhild vive in New Jersey ed è un cameriere di sala. Un lavoro che implica dover stare tante ore in Piedi, una vera tortura per chi Come lui è affetto da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 ottobre 2021) RJ ha terribili rigonfiamenti sotto la pianta dei: disperato, cerca aiuto nel chirurgo dial, ecco com’è andata a finire. RJ Roemhild vive in New Jersey ed è un cameriere di sala. Un lavoro che implica dover stare tante ore in, una vera tortura per chilui è affetto da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CosimoFilannin2 : @Francescoeletti @HuffPostItalia Al limite può fermarsi ai piedi del colle. - ioproprioio1 : @MarcoDiMaro infatti, ho pensato la stessa cosa! non hai fatto niente tutto il 1 tempo, stai al limite dell'area d… - pierfilippo : @delinquentweet Perché ha piedi da terzino. O al limite da mediano di contenimento. - EMemelli : La palla era nei piedi di Lautaro al limite dell'area ?? è tutto bellissimo #gemellati - 777_lerie : Buona ed educata si, ma tutto ha un limite….i piedi in faccia no!!! #ecchecazzo -