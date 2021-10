Pergolettese-Albinoleffe, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Pergolettese-Albinoleffe in campo alle ore 17:30 allo Stadio Giuseppe Voltini nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie C, Girone A. L’Albinoleffe per continuare la scalata, la Pergolettese per uscire dal terz’ultimo posto. Ecco le ultime da questa sfida con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Statistiche e curiosità di Pergolettese-Albinoleffe La squadra di casa, in crisi di risultati e sempre più sul fondo della classifica, cerca il rilancio questo pomeriggio tra le mura amiche contro i “corsari” dell’Albinoleffe. I seriani hanno ottenuto 12 punti in 4 vittorie in trasferta, mettendo a segno 8 reti e subendone 3. Trend fin qui negativo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)in campo alle ore 17:30 allo Stadio Giuseppe Voltini nel match valido per la nona giornata del campionato diC, Girone A. L’per continuare la scalata, laper uscire dal terz’ultimo posto. Ecco le ultime da questa sfida con le, ile latv. Statistiche e curiosità diLa squadra di casa, in crisi di risultati e sempre più sul fondo della classifica, cerca il rilancio questo pomeriggio tra le mura amiche contro i “corsari” dell’. I seriani hanno ottenuto 12 punti in 4 vittorie in trasferta, mettendo a segno 8 reti e subendone 3. Trend fin qui negativo ...

Advertising

NotiziarioC : Albinoleffe, mister Marcolini: «Pergolettese squadra capace di creare tanto» - IlNuovoTorrazzo : PERGOLETTESE. Domani al 'Voltini' delicata sfida contro l'Albinoleffe - GazzettinoL : Serie C 9a giornata Serie C Gir A Propatria-Sudtirol Triestina-Fiorenzuola Feralpisalò-Legnago Giana Erminio-V… - LucaBendoni : #Pergolettese, decisione definitiva presa in questi minuti: confermata la fiducia a #Lucchini. La sua permanenza di… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Pergolettese, ultima chance con l'Albinoleffe per Lucchini -