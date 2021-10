Pensioni, occhio al “malus” sull’assegno: un’altra batosta per chi vuole lasciare il lavoro (Di domenica 17 ottobre 2021) Occhi puntati ancora sulle Pensioni. È corsa contro il tempo per tentare di scongiurare il ritorno della legge Fornero. A dicembre scade Quota 100 e il governo non ha ancora trovato una soluzione per affrontare la riforma del sistema Pensionistico. Come si legge su Quotidiano.net, «l’ipotesi che si fa sempre più realistica tra i tecnici dei ministeri e dell’Inps è quella basata su un’uscita dal lavoro a 63 anni, con penalizzazioni sull’assegno. Ma non è ancora stato sciolto il nodo tra la ricetta Tridico (assegno anticipato solo nella quota contributiva) e la ricetta Damiano (pensione intera, ma con penalizzazioni per la quota retributiva). Anche perché la soluzione individuata dal presidente Inps prevede un grosso taglio del trattamento erogato in anticipo». Pensioni, la stangata In questo caso ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Occhi puntati ancora sulle. È corsa contro il tempo per tentare di scongiurare il ritorno della legge Fornero. A dicembre scade Quota 100 e il governo non ha ancora trovato una soluzione per affrontare la riforma del sistemastico. Come si legge su Quotidiano.net, «l’ipotesi che si fa sempre più realistica tra i tecnici dei ministeri e dell’Inps è quella basata su un’uscita dala 63 anni, con penalizzazioni. Ma non è ancora stato sciolto il nodo tra la ricetta Tridico (assegno anticipato solo nella quota contributiva) e la ricetta Damiano (pensione intera, ma con penalizzazioni per la quota retributiva). Anche perché la soluzione individuata dal presidente Inps prevede un grosso taglio del trattamento erogato in anticipo»., la stangata In questo caso ...

