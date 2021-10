Paura per Giorgio Petrosyan | perde i sensi dopo un calcio alla testa | è ricoverato VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene, che a Singapore è finito al tappetoun violentissimocontro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Ilal volto ha messo in grandissima difficoltà, che è crollato a terra ed è statoaver perso conoscenza. Per fortuna l’italoarmeno, che nonva da otto anni, è cosciente, ma probabilmente dovrà saltare i suoi prossimi appuntamenti. In alto il. LE CONDIZIONI DISportFace.