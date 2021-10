Pattinaggio artistico: Maya Khromykh si aggiudica il Budapest Trophy. Seconda Shcherbakova (Di domenica 17 ottobre 2021) Prosegue nel migliore dei modi il ballo delle debuttanti russe del Pattinaggio di figura. Dopo il trionfo del fenomeno Kamila Valieva al Finlandia Trophy infatti Maia Khromykh ha conquistato il gradino più alto del podio al Budapest Trophy, competizione internazionale andata in scena questo fine settimana nella Capitale ungherese, superando la più quotata Anna Shcherbakova, attualmente lontana dalle migliori condizioni fisiche. L’atleta classe 2006, altra gemma incastonata nel gruppo di lavoro di Eteri Tutberidze, ha preso il largo sul fronte tecnico seminando la concorrenza confezionando un layout d’altro profilo, tra cui spiccano due quadrupli toeloop, il primo realizzato con un vistoso step out, un secondo ottimo agganciato al triplo toeloop, altri sei salti tripli (a cui se ne ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Prosegue nel migliore dei modi il ballo delle debuttanti russe deldi figura. Dopo il trionfo del fenomeno Kamila Valieva al Finlandiainfatti Maiaha conquistato il gradino più alto del podio al, competizione internazionale andata in scena questo fine settimana nella Capitale ungherese, superando la più quotata Anna, attualmente lontana dalle migliori condizioni fisiche. L’atleta classe 2006, altra gemma incastonata nel gruppo di lavoro di Eteri Tutberidze, ha preso il largo sul fronte tecnico seminando la concorrenza confezionando un layout d’altro profilo, tra cui spiccano due quadrupli toeloop, il primo realizzato con un vistoso step out, un secondo ottimo agganciato al triplo toeloop, altri sei salti tripli (a cui se ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Atleta albese sugli scudi ai campionati di pattinaggio La città di Prato ha ospitato il Campionato Italiano Federale di pattinaggio artistico riservato alle categorie giovanili. A far parte della delegazione piemontese anche il giovanissimo atleta della Victoria Alba Pattinaggio Giordano Cavagnolo - campione regionale ...

Pattinaggio artistico: Shcherbakova in testa dopo lo short al Budapest Trophy 2021. Segue Khromykh Ben figurando inoltre nella sequenza di passi (livello 4), uno dei momenti più interessanti del nuovo programma pattinato sulle note de ' The Songs of Distant Earth ' di Kirill Richter, l'atleta punta ...

Pattinaggio artistico: Shcherbakova in testa dopo lo short al Budapest Trophy 2021. Segue Khromykh OA Sport Pattinaggio artistico: definito ufficalmente il quadro delle Finali Junior Grand Prix Svelato l'arcano, finalmente anche per via ufficiali. A distanza di cinque giorni dalla chiusura della fase di qualificazione del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, l'Inter ...

Budapest Trophy, primo successo stagionale per Matteo Rizzo Rizzo ha convinto i giudici guadagnando 161.46 punti per il segmento e totalizzandone così 234.40, quattro in più di Aliev che è incappato in una caduta durante il secondo triplo axel ...

