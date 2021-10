Pattinaggio artistico: definito ufficalmente il quadro delle Finali Junior Grand Prix (Di domenica 17 ottobre 2021) Svelato l’arcano, finalmente anche per via ufficiali. A distanza di cinque giorni dalla chiusura della fase di qualificazione del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico, l’International Skating Union ha annunciato il quadro completo dei partecipanti alle Finali che, come sappiamo, si svolgeranno a Osaka, in Giappone, dal 9 al 12 dicembre. Facciamo un passo indietro. Quella andata in scena tra agosto e ottobre è stata una rassegna itinerante decisamente sui generis, fortemente complicata dall’emergenza sanitaria che ha cambiato e non poco i piani iniziali. Nelle prime due tappe, allestite a Courchevel (Francia), non sono per esempio potuti essere della partita gli atleti russi, poi ridistribuiti nei restanti cinque eventi della competizione. A ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Svelato l’arcano, finalmente anche per via ufficiali. A distanza di cinque giorni dalla chiusura della fase di qualificazione del circuito2021-2022 di, l’International Skating Union ha annunciato ilcompleto dei partecipanti alleche, come sappiamo, si svolgeranno a Osaka, in Giappone, dal 9 al 12 dicembre. Facciamo un passo indietro. Quella andata in scena tra agosto e ottobre è stata una rassegna itinerante decisamente sui generis, fortemente complicata dall’emergenza sanitaria che ha cambiato e non poco i piani iniziali. Nelle prime due tappe, allestite a Courchevel (Francia), non sono per esempio potuti essere della partita gli atleti russi, poi ridistribuiti nei restanti cinque eventi della competizione. A ...

