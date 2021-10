Panchina Newcastle: Zidane dice no (Di domenica 17 ottobre 2021) Siè aperto il cast per la Panchina Newcastle. lLa nuova proprietà saudita del club del St.James Park sogna già in grande tanto da promettere investimenti massicci sul mercato per riportare in alto una società che ha faticato parecchio in questi anni ha tenere il passo delle big di Premier League. Tutti gli sforzi sono concentrati sulla scelta del nuovo allenatore che dovrà sostituire quello attuale, Steve Bruce. La scelta è ricaduta su Zinedine Zidane, che, però, pare intenzionato a non accettare. Panchina Newcastle: perchè Zidane ha rifiutato? Il tecnico francese, dal curriculum invidiabile fatto di due campionati spagnoli, tre Champions League, due supercoppe spagnole e due mondiali per club, ha deciso di prendersi una pausa in attesa di un progetto che lo stimoli. Nei suoi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) Siè aperto il cast per la. lLa nuova proprietà saudita del club del St.James Park sogna già in grande tanto da promettere investimenti massicci sul mercato per riportare in alto una società che ha faticato parecchio in questi anni ha tenere il passo delle big di Premier League. Tutti gli sforzi sono concentrati sulla scelta del nuovo allenatore che dovrà sostituire quello attuale, Steve Bruce. La scelta è ricaduta su Zinedine, che, però, pare intenzionato a non accettare.: perchèha rifiutato? Il tecnico francese, dal curriculum invidiabile fatto di due campionati spagnoli, tre Champions League, due supercoppe spagnole e due mondiali per club, ha deciso di prendersi una pausa in attesa di un progetto che lo stimoli. Nei suoi ...

