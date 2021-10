Pallamano | Serie A maschile 2021 | Trieste vince il derby d’Italia | Fasano pareggia ad Appiano

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) LaA diè giunta alla sua giornata numero cinque e in testa alla classifica c’è ancora la Acqua&Sapone Junior, che però questa settimana ha lasciato per strada un punto,ndo 32-32 in casa della Sparer Eppan, nonostante le dieci reti di Albin Jarlstam. Dietro continua la rincorsa della Raimond Sassari, giustiziera 38-21 della neopromossa Secchia Rubiera, conche si è aggiudicata ilsconfiggendo per 35-26 un Brixen troppo lontano da quello che ha superato Conversano. Ilaltoatesino se lo è invece aggiudicato il Bolzano, vittorioso 27-26 sull’Alperia Merano, con Pressano che ha invece piegato per 27-21 la Teamnetwork Albatro, ancora fanalino di ...