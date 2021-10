Pallamano | European Cup 2021 | Salerno vince ancora sullo roomz JAGS e passa al turno successivo

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) La Jomicontinua are nellaCup difemminile, con la formazione campione d’Italia in carica che ha sconfitto nuovamente le austriache del, conquistando così l’accesso al. Sfida tutta in discesa per le campane, che nel primo tempo hanno subito solamente sette reti, segnando invece a ripetizione in velocità soprattutto con le ali Victoria Romeo e Nerea Costanzo, tornando così negli spogliatoi in vantaggio per 13-7. Nella ripresa la sfida è scivolata via senza particolari patemi, conche ha allungato nuovamente, fino al 31-20 conclusivo che ha consegnato alle campane la seconda vittoria in questo doppio scontro diretto, volando così al terzo ...