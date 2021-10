Pagelle Napoli Torino 1-0: Osimhen incontenibile, Buongiorno si fa mangiare VOTI (Di domenica 17 ottobre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Napoli Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Torino, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Osimhen FLOP: Buongiorno VOTI Napoli: Ospina 6,5, Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 7, Mario Rui 6, Anguissa 6,5, Fabian 6, Zielinski 5,5 (70? Mertens 6), Politano 6 (58? Lozano 6, 89? Juan Jesus s.v.), Osimhen 7,5, Insigne 5,5 (70? Elmas 6). Torino: Milinkovic-Savic 7; Djidji 6, Bremer 6,5, Rodriguez 6 (66? Buongiorno 5,5); Singo 6, Lukic 5,5, Mandragora s.v. (7? Kone 5,5, 89? Warming s.v.), Ola Aina 6; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:: Ospina 6,5, Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Koulibaly 7, Mario Rui 6, Anguissa 6,5, Fabian 6, Zielinski 5,5 (70? Mertens 6), Politano 6 (58? Lozano 6, 89? Juan Jesus s.v.),7,5, Insigne 5,5 (70? Elmas 6).: Milinkovic-Savic 7; Djidji 6, Bremer 6,5, Rodriguez 6 (66?5,5); Singo 6, Lukic 5,5, Mandragora s.v. (7? Kone 5,5, 89? Warming s.v.), Ola Aina 6; ...

