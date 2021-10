Ospina | «Meret? Grande portiere e grande persona | l’Italia ha un grande portiere per il futuro»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la vittoria sul Torino al Maradona, ai microfoni di Dazn ildel Napoli, David. Sulla partita e i risultati in campionato. «Merito della squadra, Osimhen recupera tanti palloni, per noi è importantissimo». Come gestite il rapporto tu e? «La cosa più importante è che abbiamo unrapporto, siamo insieme da tre o quattro anni, Alex è une una, la cosa più importante è cheha unper il» L'articolo ilNapolista.