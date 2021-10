Osimhen emozionato dopo il goal | lo ha detto dei tifosi!

(Di domenica 17 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Torino, terminata 1-0. Ecco le sue parole: "Emozioni? È fantastico, atmosfera incredibile. Vittoria importante per tutti noi, meritavamo di vincere. Stiamo tenendo numeri incredibili." "Pensieri sul gol? Dovevo anticipare e ci sono riuscito, per me è stato importante, il campionato non è facile".-napoli-torino "Nervosismo? Si, i compagni mi hanno calmato, gli avversari ci stavano pressando molto e mi stavo innervosendo". "Gol più importante della carriera? Questo assolutamente, era importante vincere per i nostri tifosi".

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen emozionato

CalcioNapoli1926.it

... ma con il timore di un'accoglienza non proprio positiva per i fatti rossoneri: 'Sonodi ... infine, la condanna per i cori razzisti indirizzati domenica a Firenze ai napoletani, ..."È stato bello ritrovare i nostri tifosi, ci hannoe siamo stati bravi a mettere la loro ... E così gli azzurri, privi degli infortunatie Zielinski, hanno sofferto parecchio per ...I fatti sono ancora freschi nel tempo. Gigio Donnarumma a maggio lascia il Milan a parametro zero e si accasa successivamente al Paris Saint-Germain (ufficialmente dopo l'Europeo). Ma ...É arrivato il comunicato della Fiorentina sulla vicenda dei cori razzisti di alcuni tifosi nei confronti dei giocatori del Napoli come Koulibaly, uscito adirato dal campo alla fi ...