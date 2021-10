Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così (Di domenica 17 ottobre 2021) Le telecamere di Dazn hanno catturato un dialogo tra l'arbitro di Juve - Roma Daniele Orsato e il centrocampista giallorosso Bryan Cristante nel tunnel dello Stadium tra il primo e il secondo tempo, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Le telecamere di Dazn hanno catturato un dialogo tra l'arbitro di Juve - Roma Danielee il centrocampista giallorosso Bryan Cristante neldello Stadium tra il primo e il secondo tempo, ...

