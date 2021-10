Orsato negli spogliatoi risponde ad un giocatore della Roma: le parole dell’arbitro! (Di domenica 17 ottobre 2021) Finale di primo tempo a dir poco scoppiettante quello fra Juventus e Roma! Nel tunnel degli spogliatoi, appena un attimo dopo la fine del primo tempo, è stata raccolta un’importante e clamorosa indiscrezione fra i calciatori giallorossi e Orsato. Orsato e il confronto con i giocatori della Roma sul rigore: i dettagli Ha voluto ribadire la sua decisione sul rigore Orsato, in particolare rivolgendosi ad un calciatore della Roma, Bryan Cristante: “Vorresti dare la colpa a me che hai sbagliato calcio di rigore?” E ha rincarato la dose, Orsato affermando: “Sui rigori il vantaggio non si dà mai”! Eloquenti le affermazioni Orsato nei confronti dei calciatori della ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Finale di primo tempo a dir poco scoppiettante quello fra Juventus e! Nel tunnel degli, appena un attimo dopo la fine del primo tempo, è stata raccolta un’importante e clamorosa indiscrezione fra i calciatori giallorossi ee il confronto con i giocatorisul rigore: i dettagli Ha voluto ribadire la sua decisione sul rigore, in particolare rivolgendosi ad un calciatore, Bryan Cristante: “Vorresti dare la colpa a me che hai sbagliato calcio di rigore?” E ha rincarato la dose,affermando: “Sui rigori il vantaggio non si dà mai”! Eloquenti le affermazioninei confronti dei calciatori...

Advertising

marcoconterio : ?? Colloquio tra #Orsato e Cristante negli spogliatoi: 'Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sull… - Yari4menTni : Orsato non è che sia scarso, perché in realtà è un arbitro più che discreto. Il suo vero problema è avere un ego ta… - Mattiat961 : RT @marcoconterio: ?? Colloquio tra #Orsato e Cristante negli spogliatoi: 'Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sulla gio… - gabriluraschi : RT @marcoconterio: ?? Colloquio tra #Orsato e Cristante negli spogliatoi: 'Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sulla gio… - GianScudieri : Il dialogo negli spogliatoi è l’esatta spiegazione di quanto Orsato sia pieno di sé. -

Ultime Notizie dalla rete : Orsato negli Mou: "Abraham sta migliorando" Ci siamo incontrati molte volte negli ultimi dieci anni, nelle riunioni della Uefa, a cena e a ... Infine un commento sull'arbitraggio di Orsato: "Prima della partita sono sempre contento del direttore ...

Juve - Roma, Mourinho tra Allegri e futuro: 'Ecco la verità' Orsato è un arbitro di esperienza e mi va bene così. Poi a fine partita gli arbitri possono aver ... Loro hanno vinto tanti scudetti negli ultimi anni, noi da tempo non vinciamo. Loro hanno un gruppo di ...

Mourinho e quel conto in sospeso con l’arbitro Orsato Virgilio Sport LIVE TJ - JUVENTUS-ROMA 1-0 - Intenso inizio di ripresa, che rovesciata del Berna! 10' - Finito il check, Orsato non concede il penalty. 8' - Il Var sta rivedendo l'azione, il gioco per cui è fermo in attesa della decisione degli arbitri. 7'- ...

Juventus-Roma, i giallorossi hanno subito almeno un gol negli ultimi 19 precedenti a Torino JUVENTUS ROMA – Continua la maledizione Stadium per la Roma, che al termine del primo tempo contro la Juventus è di nuovo sotto nel punteggio. Decide il gol, fortunoso, di Kean a cui i giallorossi ave ...

Ci siamo incontrati molte volteultimi dieci anni, nelle riunioni della Uefa, a cena e a ... Infine un commento sull'arbitraggio di: "Prima della partita sono sempre contento del direttore ...è un arbitro di esperienza e mi va bene così. Poi a fine partita gli arbitri possono aver ... Loro hanno vinto tanti scudettiultimi anni, noi da tempo non vinciamo. Loro hanno un gruppo di ...10' - Finito il check, Orsato non concede il penalty. 8' - Il Var sta rivedendo l'azione, il gioco per cui è fermo in attesa della decisione degli arbitri. 7'- ...JUVENTUS ROMA – Continua la maledizione Stadium per la Roma, che al termine del primo tempo contro la Juventus è di nuovo sotto nel punteggio. Decide il gol, fortunoso, di Kean a cui i giallorossi ave ...