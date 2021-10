Oroscopo Leone domani 18 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Occhio alla brutta posizione di Venere nei vostri piani astrali di lunedì, cari amici del Leone, perché sembra volervi far incappare in qualche fastidioso e marcato problema. Nel caso in cui il vostro rapporto sia in crisi ormai da tempo, delle piccole questioni potrebbero sorgere, magari accentuando il vostro desiderio di ripartire da zero. Tuttavia, le opportunità di dialogo sono piuttosto accentuate, sfruttatele! Leggi l’Oroscopo del 18 ottobre per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Occhio alla brutta posizione di Venere nei vostri piani astrali di lunedì, cari amici del, perché sembra volervi far incappare in qualche fastidioso e marcato problema. Nel caso in cui il vostro rapporto sia in crisi ormai da tempo, delle piccole questioni potrebbero sorgere, magari accentuando il vostro desiderio di ripartire da zero. Tuttavia, le opportunità di dialogo sono piuttosto accentuate, sfruttatele! Leggi l’del 18per ...

