Oroscopo Capricorno domani 18 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 18 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Il lunedì che sta per aprirsi al cospetto di voi amici del Capricorno sembra essere caratterizzato da una buona serie di transiti, per lo più positivi! In particolare, vi attende una maggiore apertura con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati, garantendo anche qualche buona conoscenza a voi amici single del segno! Occhio a Mercurio, però, che rende il lavoro leggermente più faticoso e fastidioso, con un paio di intoppi ad attendervi. Leggi l’Oroscopo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 18? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il lunedì che sta per aprirsi al cospetto di voi amici delsembra essere caratterizzato da una buona serie di transiti, per lo più positivi! In particolare, vi attende una maggiore apertura con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati, garantendo anche qualche buona conoscenza a voi amici single del segno! Occhio a Mercurio, però, che rende illeggermente più faticoso e fastidioso, con un paio di intoppi ad attendervi. Leggi l’...

