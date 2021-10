Ornella Vanoni commenta la sua imitazione fatta da Alba Parietti | “Mancava di intensità”

Leggi su biccy

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo aver imitato Patty Pravo, Damiano dei Maneskin e Guesch Patti, venerdì seraa Tale e Quale ha vestito i panni di. La conduttrice ha cantato ‘Domani è un altro giorno‘. Questa è stata forse la miglior performance di, anche se ovviamente non è stata impeccabile. Tra i tanti commenti all’esibizione c’è stato anche quello di, che su Twitter ha apprezzato l’impegno della. “è stata brava io non sono facile da imitare! Ok che tremava, capisco, era veramente emozionata. Non è perché una donna che sembra sempre sicura di sé non abbia paura e emozioniun po’ dima quella mi appartiene e la mia forza e non si impara ti abbraccio ...