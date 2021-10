Olimpiadi Pechino 2022: la CHINADA promette controlli rigidi durante i Giochi (Di domenica 17 ottobre 2021) Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono sempre più vicine e la CHINADA, l’agenzia antidoping cinese, sembra voler mantenere una linea di non tolleranza durante i Giochi, stando a quanto ha dichiarato il presidente Chen Zhiyu nei giorni scorsi. Come riportato da China Daily, la CHINADA ha concordato una partnership con Agilent Technologies per testare gli atleti a Pechino e Chen ha affermato che ciò contribuirà a garantire Giochi puliti. “L‘atteggiamento del governo cinese nei confronti del problema del doping è sempre stato di tolleranza zero e manterremo questa posizione dura“, ha dichiarato infatti Chen. Un accordo che servirò a migliorare la sicurezza e la rigidità verso un fenomeno, quello del doping, che cerca ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Leinvernali disono sempre più vicine e la, l’agenzia antidoping cinese, sembra voler mantenere una linea di non tolleranza, stando a quanto ha dichiarato il presidente Chen Zhiyu nei giorni scorsi. Come riportato da China Daily, laha concordato una partnership con Agilent Technologies per testare gli atleti ae Chen ha affermato che ciò contribuirà a garantirepuliti. “L‘atteggiamento del governo cinese nei confronti del problema del doping è sempre stato di tolleranza zero e manterremo questa posizione dura“, ha dichiarato infatti Chen. Un accordo che servirò a migliorare la sicurezza e latà verso un fenomeno, quello del doping, che cerca ...

Advertising

SheenCon : RT @LauraHarth: ??Arrestati in #Grecia attivisti di #HongKong e #Tibet per manifestazione contro le Olimpiadi invernali di Pechino. Difensor… - IS58520479 : RT @LauraHarth: ??Arrestati in #Grecia attivisti di #HongKong e #Tibet per manifestazione contro le Olimpiadi invernali di Pechino. Difensor… - pakchoho : RT @LauraHarth: ??Arrestati in #Grecia attivisti di #HongKong e #Tibet per manifestazione contro le Olimpiadi invernali di Pechino. Difensor… - Bunny79167773 : RT @LauraHarth: ??Arrestati in #Grecia attivisti di #HongKong e #Tibet per manifestazione contro le Olimpiadi invernali di Pechino. Difensor… - jeanliu04385854 : RT @LauraHarth: ??Arrestati in #Grecia attivisti di #HongKong e #Tibet per manifestazione contro le Olimpiadi invernali di Pechino. Difensor… -