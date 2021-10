Ogbonna - gol, Everton battuto in casa: West Ham sesto (Di domenica 17 ottobre 2021) Un gol di Angelo Ogbonna permette al West Ham di vincere 1 - 0 sul campo dell'Everton e la squadra londinese sale al sesto posto in classifica. La rete che decide il match arriva al 74': angolo di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Un gol di Angelopermette alHam di vincere 1 - 0 sul campo dell'e la squadra londinese sale alposto in classifica. La rete che decide il match arriva al 74': angolo di ...

