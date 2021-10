Nuovo motto Superman,'verità giustizia e un domani migliore' (Di domenica 17 ottobre 2021) Superman si adegua ai tempi e cambia il suo iconico motto archiviando quella 'American way' che lo contraddistingue da oltre 80 anni: il supereroe della DC Comics abbandona così lo slogan "verità, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021)si adegua ai tempi e cambia il suo iconicoarchiviando quella 'American way' che lo contraddistingue da oltre 80 anni: il supereroe della DC Comics abbandona così lo slogan ", ...

