Norvegia | tra le vittime del killer-arciere anche la musicista neofolk Andréa Haugen

Roma, 17 ott — Tra le cinque vittime uccise il 13 ottobre scorso a Kongsberg in Norvegia dalle pugnalate e dalle frecce dell'arco del 37enne Espen Andersen Brathen, danese convertitosi all'Islam e radicalizzatosi, vi è la talentuosa musicista e ricercatrice della cultura pagana e sciamanica norrena Andrea Haugen. La musicista Andrea Haugen tra le vittime di Kongsberg Nata in Germania nel 1976, Andrea Haugen (cognome da nubile: Meyer) è stata una delle personalità più particolari della scena delle sottoculture gotiche, neofolk e neopagane. Ha esplorato i confini della cultura e delle leggende dei popoli scandinavi in una originale e suggestiva combinazione di musica suonata con strumenti musicali moderni e tradizionali (lira, arpa, ...

