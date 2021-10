No Green pass, scontri a Milano: 40 anarchici denunciati. Letta riconoscerà la matrice comunista? (Di domenica 17 ottobre 2021) Green pass e violenza, gli anarchici sono in prima fila e nessuno lo dice. E’ di due persone arrestate e otto denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio dell’attività della polizia di Milano, che ieri ha bloccato in più occasioni il corteo dei 10mila no Green pass iniziato alle 17.30 e finito dopo più di cinque ore in piazzale Loreto. Si tratta di anarchici, provenienti dai centri sociali. La matrice “comunista” e di sinistra è evidente, senza alcuna responsabilità del Pd, ovviamente. Ma se è stati chiesto a Fratelli d’Italia e alla Meloni di condannare, con un esplicito riferimento alla violenza fascista, gli assalti alla ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021)e violenza, glisono in prima fila e nessuno lo dice. E’ di due persone arrestate e otto denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio dell’attività della polizia di, che ieri ha bloccato in più occasioni il corteo dei 10mila noiniziato alle 17.30 e finito dopo più di cinque ore in piazzale Loreto. Si tratta di, provenienti dai centri sociali. La” e di sinistra è evidente, senza alcuna responsabilità del Pd, ovviamente. Ma se è stati chiesto a Fratelli d’Italia e alla Meloni di condannare, con un esplicito riferimento alla violenza fascista, gli assalti alla ...

