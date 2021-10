No Green pass, la replica di Liliana Segre alla lettera di Gian Marco Capitani: «La risposta ora è il silenzio» (Di domenica 17 ottobre 2021) Aveva tentato di chiederle scusa con una lettera aperta il leader No Green pass Gian Marco Capitani, ma la risposta di Liliana Segre non è stata altro che un eloquente silenzio. Dal palco della manifestazione di Bologna contro l’obbligo di pass sanitario, Capitani aveva parlato della senatrice come una una donna «che ricopre un seggio che non dovrebbe avere», che porta «vergogna alla sua storia» e che «dovrebbe sparire da dove è». Le scuse sono arrivate tramite una lettera aperta in cui Capitani si è definito in preda all’impeto del momento per poi continuare nei suoi deliri paragonando la persecuzione antisemita a quella che ai ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Aveva tentato di chiederle scusa con unaaperta il leader No, ma ladinon è stata altro che un eloquente. Dal palco della manifestazione di Bologna contro l’obbligo disanitario,aveva parlato della senatrice come una una donna «che ricopre un seggio che non dovrebbe avere», che porta «vergognasua storia» e che «dovrebbe sparire da dove è». Le scuse sono arrivate tramite unaaperta in cuisi è definito in preda all’impeto del momento per poi continuare nei suoi deliri paragonando la persecuzione antisemita a quella che ai ...

