No-Green pass, i cronisti del disastro che non c'è stato: ma quale paese bloccato... (Di domenica 17 ottobre 2021) È vero che la protesta No Green pass sta bloccando l'Italia? Siamo in uno scenario in cui le accuse di manipolazione e fake news volano da una parte all'altra, e sarebbe dunque sempre utile aspettare di fare certe valutazioni a freddo. Quando ad esempio La Verità ammette che «non è scoppiata l'Apocalisse», l'ulteriore affermazione che «il disagio nel paese è profondo e si sono registrati i primi segnali di ritardi, disorganizzazioni, astensioni dal lavoro che non sembrano affatto destinati a risolversi nei prossimi giorni» andrà ovviamente verificata. Il censimento puntiglioso che fa la stessa Verità elencava però nel frattempo sette imprese, un municipio, un sindaco, un farmacista, un certo numero di corse saltate in otto località e il 70% di tassisti in meno a Trieste. Il fatto però è che gli italiani vaccinati sono ormai ...

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - il_Conte78 : RT @laGigogin: Peccato, veramente un peccato che tutto questo bloccare porti e città non si sia visto quando fu approvato il jobsact. Quell… - rachele98_ : RT @AndreaDianetti: Ma si può aprire i twitter ogni giorno e sentir parlare sempre di Green Pass, fascismo, e le solite menate. La nausea.… -