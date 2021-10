No Green pass, appello Uilt: “Portuali Trieste non siano ostaggio minoranza” (Di domenica 17 ottobre 2021) No Green pass, dopo le proteste “ci appelliamo alla maggioranza dei lavoratori del porto di Trieste perché non siano ostaggio di una minoranza che guarda solo a pregiudiziali politiche e non al merito delle questioni perché di merito non c’è assolutamente niente”. Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, si rivolge così ai lavoratori del porto triestino che “hanno sempre mostrato concretezza, responsabilità e capacità di guardare alla sostanza delle cose”. “E noi – assicura parlando con l’Adnkronos – lavoriamo per affrontare il merito delle cose e dare una risposta ai problemi. Per questo sono fiducioso in uno sbocco positivo perché credo nel buon senso della maggioranza dei lavoratori”. “Abbiamo giudicato parziali – sottolinea poi Tarlazzi – le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) No, dopo le proteste “ci appelliamo alla maggioranza dei lavoratori del porto diperché nondi unache guarda solo a pregiudiziali politiche e non al merito delle questioni perché di merito non c’è assolutamente niente”. Il segretario generale dellarasporti, Claudio Tarlazzi, si rivolge così ai lavoratori del porto triestino che “hanno sempre mostrato concretezza, responsabilità e capacità di guardare alla sostanza delle cose”. “E noi – assicura parlando con l’Adnkronos – lavoriamo per affrontare il merito delle cose e dare una risposta ai problemi. Per questo sono fiducioso in uno sbocco positivo perché credo nel buon senso della maggioranza dei lavoratori”. “Abbiamo giudicato parziali – sottolinea poi Tarlazzi – le ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - NicolaPorro : L'ideatore del lasciapassare sanitario ha un nome e un cognome...?? - Mariann46409026 : RT @SapereeunDovere: CAPOTRENO NO GREEN PASS: non posso lavorare perché non ho il green pass ma posso salire sullo stesso treno come passeg… - NataStanca91 : @corra_franco @MagdalaDi @vladiluxuria Trovo assurdo parlare di fascismo per andare contro al green pass. Parliamo… -