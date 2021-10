No Green pass, a Firenze niente visite al David di Michelangelo: chiusa la Galleria dell’Accademia per sciopero dei lavoratori (Di domenica 17 ottobre 2021) niente David di Michelangelo, niente Giotto o Botticelli. Oggi domenica 17 ottobre la Galleria dell’Accademia di Firenze rimane chiusa a causa di uno sciopero contro l’obbligo di Green pass. Tra i disagi causati da chi in questi giorni si ribella al pass sanitario sui posti di lavoro anche quello relativo a uno dei più importanti luoghi d’arte del Paese. A indire lo sciopero è stato il sindacato Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) che ha definito la decisione «una conseguenza del numero ridotto del personale nelle domeniche, per cui si è optato per l’apertura mattutina». La direttrice della Galleria dell’Accademia ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021)diGiotto o Botticelli. Oggi domenica 17 ottobre ladirimanea causa di unocontro l’obbligo di. Tra i disagi causati da chi in questi giorni si ribella alsanitario sui posti di lavoro anche quello relativo a uno dei più importanti luoghi d’arte del Paese. A indire loè stato il sindacato Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) che ha definito la decisione «una conseguenza del numero ridotto del personale nelle domeniche, per cui si è optato per l’apertura mattutina». La direttrice della...

