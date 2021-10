Nino D'Angelo, rivelazione a Domenica In: 'Da bambino mi vergognavo di essere povero, ma quella era la vera felicità' (Di domenica 17 ottobre 2021) Nino D'Angelo , ospite di Mara Venier a , si racconta e ripercorrendo la propria vita non riesce a trattenere l'emozione. Il cantautore napoletano ha iniziato a rivelare tanti aspetti della sua vita, ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)D', ospite di Mara Venier a , si racconta e ripercorrendo la propria vita non riesce a trattenere l'emozione. Il cantautore napoletano ha iniziato a rivelare tanti aspetti della sua vita, ...

Advertising

Magri2Antonio : Nino d'Angelo - Amore Provvisorio (ALBUM COMPLETO) - camillatish : RT @ETuttoMagico: Io già piango con NINO D’ANGELO #prelemi oddio appena Pierpaolo inizierà a parlare mi serviranno una marea di fazzoletti… - RobertoFi89 : #DomenicaIn fino a questo punto: - Nino d'Angelo - #Mariotto vs #Albano - Al Bano e Romina Perri (?) Tutto perfetto...se hai almeno 55 anni. - potente_adoro : @iosonoestanca Amò io per gustarmi Pierpaolo Pretelli, mi tocca guardare prima Nino D'Angelo e poi Albano ?? - tristemondo : Domenica In, Nino D’Angelo e la rinascita dopo la depressione -