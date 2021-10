Nino D’Angelo, la malattia nascosta: “Ho lottato per anni…” (Di domenica 17 ottobre 2021) Nino D’Angelo, ha conosciuto qualcosa di inaspettato durante la sua carriera, il dolore lo ha cambiato facendolo diventare un uomo felice. Nino D’Angelo, ha sofferto di depressione dopo la morte dei suoi genitori (Getty Images)L’orgoglio del cantante, oltre a quello per la sua famiglia è quello di cantare in napoletano sempre ed ovunque. Dopo oltre 40 anni di carriera il cantante può dire senza dubbio di aver vinto la sfida per molti impossibile. Il cantante nasce a Castoria nella povertà e nel mondo delle baraccopoli, nonostante tutto oggi si sente un uomo felice e molto fortunato. Da poche settimane il cantante sta festeggiando il tour partito l’anno scorso a San Paolo di Napoli, il quale continuerà a toccare altre città europee ed italiane. La morte dei genitori ha segnato nel cantante un ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021), ha conosciuto qualcosa di inaspettato durante la sua carriera, il dolore lo ha cambiato facendolo diventare un uomo felice., ha sofferto di depressione dopo la morte dei suoi genitori (Getty Images)L’orgoglio del cantante, oltre a quello per la sua famiglia è quello di cantare in napoletano sempre ed ovunque. Dopo oltre 40 anni di carriera il cantante può dire senza dubbio di aver vinto la sfida per molti impossibile. Il cantante nasce a Castoria nella povertà e nel mondo delle baraccopoli, nonostante tutto oggi si sente un uomo felice e molto fortunato. Da poche settimane il cantante sta festeggiando il tour partito l’anno scorso a San Paolo di Napoli, il quale continuerà a toccare altre città europee ed italiane. La morte dei genitori ha segnato nel cantante un ...

