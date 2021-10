Newcastle-Tottenham, malore tifoso: ora l’uomo è in condizioni stabili (Di domenica 17 ottobre 2021) stabili le condizioni del tifoso che ha avuto un malore nel corso di Newcastle-Tottenham, sfida valevole per l’ottava giornata di Premier League 2021/2022. Al St. James Park, un tifoso si è sentito male nel corso del primo tempo, quando Reguilon ha chiamato l’arbitro per via di un gruppo di tifosi che urlava ‘Stop’ dalla tribuna. Un uomo infatti era disteso a terra, privo di sensi. Immediato l’intervento dei sanitari, arrivati sul punto con tanto di defibrillatore, su indicazione di Dier. Il giovane si trova ora ricoverato presso il Royal Victoria Infirmary cosciente e le sue condizioni sono stabili. Lo fa sapere il Newcastle tramite i propri profili social. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021)ledelche ha avuto unnel corso di, sfida valevole per l’ottava giornata di Premier League 2021/2022. Al St. James Park, unsi è sentito male nel corso del primo tempo, quando Reguilon ha chiamato l’arbitro per via di un gruppo di tifosi che urlava ‘Stop’ dalla tribuna. Un uomo infatti era disteso a terra, privo di sensi. Immediato l’intervento dei sanitari, arrivati sul punto con tanto di defibrillatore, su indicazione di Dier. Il giovane si trova ora ricoverato presso il Royal Victoria Infirmary cosciente e le suesono. Lo fa sapere iltramite i propri profili social. SportFace.

