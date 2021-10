Newcastle-Tottenham interrotta: malore a un tifoso in tribuna [FOTO] (Di domenica 17 ottobre 2021) Newcastle e Tottenham sono in campo per la giornata di Premier League, la partita ha regalato tanto spettacolo nel primo tempo. Alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è sul risultato di 1-3: vantaggio dei padroni di casa con Wilson, gli Spurs ribaltano tutto con Ndombele, Kane e Son. La partita è stata interrotta nel primo tempo per qualche minuto. Il motivo? Un malore a un tifoso sugli spalti. Anche i calciatori in campo hanno chiesto un defibrillatore, il supporter è stato successivamente trasportato in ospedale. L'articolo Newcastle-Tottenham interrotta: malore a un tifoso in tribuna FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021)sono in campo per la giornata di Premier League, la partita ha regalato tanto spettacolo nel primo tempo. Alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è sul risultato di 1-3: vantaggio dei padroni di casa con Wilson, gli Spurs ribaltano tutto con Ndombele, Kane e Son. La partita è statanel primo tempo per qualche minuto. Il motivo? Una unsugli spalti. Anche i calciatori in campo hanno chiesto un defibrillatore, il supporter è stato successivamente trasportato in ospedale. L'articoloa uninCalcioWeb.

Newcastle - Tottenham, partita sospesa: un tifoso ha un infarto, Dier fa prendere il defibrillatore (VIDEO) Situazione caotica in Premier League nel corso di Newcastle - Tottenham. La partita è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un infarto occorso a un tifoso. Il supporter aveva un urgente bisogno del massaggio cardiaco e ad accorgersi della ...

Newcastle - Tottenham sospesa: ecco cosa è successo Tanta paura al St. James' Park, dove la sfida tra Newcastle e Tottenham è stata sospesa al 45'+2 del primo tempo (a recupero non ancora concluso) a causa di un tifoso colpito da malore sugli spalti. Tutto è accaduto verso la fine del primo tempo: il ...

Premier, malore sugli spalti: si ferma Newcastle-Tottenham. Newcastle, tragedia sfiorata: malore di un tifoso, intervengono i calciatori e permettono i soccorsi Doveva essere una festa per l'arrivo della nuova proprietà ma si è sfiorata la tragedia. Momenti di terrore al St James Park durante la sfida fra Newcastle e Tottenham. La prima della nuova proprietà ...

Newcastle-Tottenham interrotta: malore a un tifoso in tribuna [FOTO] Newcastle e Tottenham sono in campo per la giornata di Premier League, la partita ha regalato tanto spettacolo nel primo tempo. Alla fine dei primi 45 minuti il punteggio è sul risultato di 1-3: vant ...

