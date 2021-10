Netflix, dipendente licenziato per aver spoilerato sullo show di Dave Chappelle (Di domenica 17 ottobre 2021) Un dipendente Netflix è stato licenziato con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute giudicate transfobiche. Netflix ha licenziato un dipendente con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle ‘The Leggi su 2anews (Di domenica 17 ottobre 2021) Unè statocon l’accusa didivulgato informazioni riservatespeciale comico di, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute giudicate transfobiche.hauncon l’accusa didivulgato informazioni riservatespeciale comico di‘The

Ultime Notizie dalla rete : Netflix dipendente Netflix licenzia dipendente per aver divulgato informazioni riservate sullo show di Dave Chappelle Lo speciale comico di Dave Chappelle The Closer torna a far parlare di sé con la notizia che Netflix ha licenziato un suo dipendente Netflix ha licenziato un dipendente per aver divulgato informazioni riservate a Bloomberg, dei dati che mostravano nel dettaglio il costo del controverso speciale comico di Dave Chappelle ...

Caso Chappelle, Netflix licenzia un dipendente per aver divulgato informazioni sul suo show Netflix ha licenziato un dipendente con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle The Closer , da giorni al centro di polemiche anche interne al ...

Caso Chappelle, Netflix licenzia un dipendente per aver divulgato informazioni sul suo show la Repubblica Netflix: licenziato dipendente, ha rivelato compensi d'oro di un comico «Comprendiamo che questa persona abbia motivi di scontento e sia arrabbiato con noi, ma i valori della nostra azienda includono una cultura di trasparenza e di fiducia», ha detto il colosso di Los Gat ...

Netflix, 'spoilera' info su show di Dave Chapelle: licenziato I tre sono stati poi reintegrati e Netflix ha negato che fossero stati sospesi per aver parlato pubblicamente contro 'The Closer'. Ma sulla scia della polemica, i dipendenti trans di Netflix e i loro ...

