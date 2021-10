Nel bel mezzo di una cena a Senigallia... Vasco Rossi sconvolge un ristorante: robe mai viste (Di domenica 17 ottobre 2021) Non sapevano quelli del ristorante La Lampara di Senigallia che quella prenotazione anonima per un tavolo appartato era stata fatta dall'entourage di Vasco Rossi. Così, rivela Il Messaggero, quando il cantante si è presentato a cena sul lungomare Mameli, i titolari sono rimasti di sasso. Ma la privacy gli è stata garantita e nessuno lo ha disturbato. Soltanto Laura Nava, titolare insieme al marito Marco Rosati del locale, lo ha avvicinato e si è concessa uno scatto con lui prima di andare via. "C'è arrivata la prenotazione anonima online con una richiesta specifica per un tavolo appartato – ha raccontato –, abbiamo saputo che riguardava Vasco Rossi solo quando l'abbiamo visto entrare". Quindi ha concluso: "Terminata la cena ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Non sapevano quelli delLa Lampara diche quella prenotazione anonima per un tavolo appartato era stata fatta dall'entourage di. Così, rivela Il Messaggero, quando il cantante si è presentato asul lungomare Mameli, i titolari sono rimasti di sasso. Ma la privacy gli è stata garantita e nessuno lo ha disturbato. Soltanto Laura Nava, titolare insieme al marito Marco Rosati del locale, lo ha avvicinato e si è concessa uno scatto con lui prima di andare via. "C'è arrivata la prenotazione anonima online con una richiesta specifica per un tavolo appartato – ha raccontato –, abbiamo saputo che riguardavasolo quando l'abbiamo visto entrare". Quindi ha concluso: "Terminata laha ...

Advertising

ChimeraPraga : RT @uzzaBO: Oppini che nel bel mezzo delle telecronache ti piazza la lezione di grammatica #oppini7gold - lovingilya : motivo per cui tom hiddleston ti lascerebbe nel bel mezzo del primo appuntamento: - uzzaBO : Oppini che nel bel mezzo delle telecronache ti piazza la lezione di grammatica #oppini7gold - luigidiplacido : @clavictoria76 Sono vaccinato, per nulla invidioso di voi. Il livore non fa parte di me, anche perché il problema è… - AnnoDomini2076 : @LiaQuartapelle @EnricoLetta @pdnetwork @PSOE @sanchezcastejon Diritti? Democrazia? A voi #comunisti #Pd, degli ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel bel "Gente di Dante" a Rifredi Ci siamo molto appassionati nel leggere i testi che pervenivano man mano, stupendoci per la loro ... fiorentini e non, che hanno realizzato questo bel libro. Si deve altresì rendere merito al Gruppo ...

Filippo Magnini e Federica Pellegrini, la storia d'amore e i motivi della rottura ...ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel ...

Juric: "Un bel Torino, non ci siamo limitati a resistere" Corriere dello Sport LIVE TJ - JUVENTUS-ROMA 1-0 - Manca ancora il colpo del ko 18' - Bel tiro a giro di Veretout, non esce di molto. 17' VICINISSIMO AL RADDOPPIO IL BERNA - Bravo Bernardeschi che si coordina dai trenta metri e prova la rasoiata che esce fuori di ...

Judo, Takeshi Sasaki e Kenta Nagasawa pongono il loro marchio nel Grand Slam a Parigi Giornata di chiusura a Parigi nel torneo più affascinante e spettacolare dell'intero panorama judoistico internazionale. Il Grand Slam sul tatami transalpino non ha visto per protagonisti atleti del B ...

Ci siamo molto appassionatileggere i testi che pervenivano man mano, stupendoci per la loro ... fiorentini e non, che hanno realizzato questolibro. Si deve altresì rendere merito al Gruppo ......ha uncarattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada...18' - Bel tiro a giro di Veretout, non esce di molto. 17' VICINISSIMO AL RADDOPPIO IL BERNA - Bravo Bernardeschi che si coordina dai trenta metri e prova la rasoiata che esce fuori di ...Giornata di chiusura a Parigi nel torneo più affascinante e spettacolare dell'intero panorama judoistico internazionale. Il Grand Slam sul tatami transalpino non ha visto per protagonisti atleti del B ...