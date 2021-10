Napoli-Torino, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Riparte la scalata della attuale regina della Serie A. Napoli-Torino vede affrontarsi due squadre in momenti differenti. Il Napoli sta andando oltre ogni pronostico e viene da 7 vittorie in 7 giornate, guidando la classifica della Serie A a punteggio pieno. Napoli che ha visto gran parte della propria rosa impegnata in giro per il mondo a causa degli impegni nazionali, con Spalletti che dovrà valutare i più freschi anche in base ai giorni di riposo ed all’appuntamento di giovedì contro il Legia Varsavia in Europa League, in un Girone C che vede il Napoli all’ultimo posto, insieme al Leicester, ed il Legia a guidare la classifica a punteggio pieno. Un occhio, quindi, sul campionato, ma con la testa in Europa, dove Spalletti non siederà in panchina a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Riparte la scalata della attuale regina dellaA.vede affrontarsi due squadre in momenti differenti. Ilsta andando oltre ognie viene da 7 vittorie in 7 giornate, guidando la classifica dellaA a punteggio pieno.che ha visto gran parte della propria rosa impegnata in giro per il mondo a causa degli impegni nazionali, con Spalletti che dovrà valutare i più freschi anche in base ai giorni di riposo ed all’appuntamento di giovedì contro il Legia Varsavia in Europa League, in un Girone C che vede ilall’ultimo posto, insieme al Leicester, ed il Legia a guidare la classifica a punteggio pieno. Un occhio, quindi, sul campionato, ma con la testa in Europa, dove Spalletti non siederà in panchina a ...

