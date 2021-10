Napoli-Torino 1-0 | pagelle Spalletti ha sopportato Roma | può farcela con la Napoli dei complotti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ledi1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. In questa partita zozzissima, non sporca, Ospinik è uno dei due candidati alla canonizzazione (l’altro non lo dico talmente che è scontato) per questa ottava che rischiava di anticipare l’ottavario novembrino dei defunti. La sua partita è tutta nel duello infernale con Brekalo, due parate e poi un tiraccio alto del croato che lo grazia – 7 Salvatore della patria al 64? e portatore di una sana sensazione di sicurezza – 6,5 DI LORENZO. L’Euroappuntato sconta una ciorta avversa di notevoli proporzioni. Si procura il rigore e il Capitano lo sbaglia, indi segna ed è fuorigioco per un’anticchia. Ne approfitto, Ilaria, per avanzare il sospetto che la maglia in onore di Halloween porti un po’ sfiga: per ottanta minuti siamo stati vittima di ...