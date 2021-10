Napoli-Torino 1-0: l'ottava meraviglia di Spalletti e Osimhen regala (di nuovo) la testa della classifica agli azzurri (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli - Il Napoli fa la storia, centra l'ottava vittoria di fila dall'inizio del campionato ed eguaglia il record stabilito nel 2017-18 sotto la gestione Sarri. L'1-0 al Torino vale la... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 ottobre 2021)- Ilfa la storia, centra l'vittoria di fila dall'inizio del campionato ed egua il record stabilito nel 2017-18 sotto la gestione Sarri. L'1-0 alvale la...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - Eurosport_IT : LA DECIDE ANCORA OSIMHEN ???????? Nonostante il rigore sbagliato da Insigne e il gol annullato a Di Lorenzo, in Napoli… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Torino, Lozano arrabbiatissimo per il cambio: lascia il campo e… - angelobenciveng : @herbertballeri INFATTI,IO STO GUARDANDO NAPOLI-TORINO IN DIRETTA SONO LE 2045 E INSIGNE HA APPENA SBAGLIATO UN RIGORE. -