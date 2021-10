Napoli Torino 0-0 LIVE | Mandragora alza bandiera bianca | entra Kone

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA! 7? Sostituzionenon ce la fa per un problema fisico ed è costretto adre. Al suo posto. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...