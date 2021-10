Napoli | Mertens | nuovo ruolo | Spalletti vuole valorizzarlo

(Di domenica 17 ottobre 2021), il jolly delgli ha riservato un. L’attaccante belga è finalmente pronto dopo settimane di recupero.IL JOLLY DELIlche oggi sfida il Torino ha di fatto unacquisto. Pesante, prestigioso, importante. E’ Dries, finalmente pronto dopo settimane di recupero. “L’ho visto molto bene, si è messo definitivamente alle spalle questo periodo”, ha detto ieri, abbracciando virtualmente il belga. Che prima della sosta per le nazionali era sbucato a Firenze, otto minuti per ritrovare il campo. Oggi, contro il Torino, sarà totalmente a disposizione. BASTA PANCHINA Ed è già carico,. In questi giorni ha ...

Nell'ottava gara di campionato rientrano in organico Demme, e Lobotka. Oggi alle 18 gli ... Il Torino come il detiene un primato non a livello di punti, ma per falli e recuperi. Spalletti ... Il tecnico del, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di oggi con il ... Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, ... Mertens, il jolly del Napoli, Spalletti gli ha riservato un nuovo ruolo. L'attaccante belga è finalmente pronto dopo settimane di recupero. Osimhen guiderà il super attacco azzurro. Il Napoli va in gol da 33 partite consecutive in campionato: serie cominciata proprio ...