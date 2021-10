Napoli, i convocati di Spalletti per il Torino. Out Manolas, Malcuit e Ounas (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera alle 18.00 contro il Torino allo Stadio Maradona. Confermate le assenze di Manolas, Malcuit e Ounas Questi i convocati: Portieri: Marfella, Meret, Ospina. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Zambo Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del, Lucianoha reso nota la lista deiper il match di questa sera alle 18.00 contro ilallo Stadio Maradona. Confermate le assenze diQuesti i: Portieri: Marfella, Meret, Ospina. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Zambo Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

