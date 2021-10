Napoli, i convocati contro il Torino: Spalletti ritrova un giocatore (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono stati diramati i convocati del Napoli per la partita contro il Torino, Spalletti ritrova Lobotka Il Napoli ha diramato la lista di convocati per la partita contro il Torino. Buone notizie per Luciano Spalletti che ritrova Stanislav Lobotka a centrocampo. I convocati di #NapoliTorino #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/SNAfgg2AQ6 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 17, 2021 Come previsto, invece, i partenopei devono fare a meno di Kostas Manolas in difesa, infortunato. Nella lista presente anche il giovane Zanoli. In attacco invece ci sono tutti i top di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono stati diramati idelper la partitailLobotka Ilha diramato la lista diper la partitail. Buone notizie per LucianocheStanislav Lobotka a centrocampo. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/SNAfgg2AQ6 — Official SSC(@ssc) October 17, 2021 Come previsto, invece, i partenopei devono fare a meno di Kostas Manolas in difesa, infortunato. Nella lista presente anche il giovane Zanoli. In attacco invece ci sono tutti i top di ...

Advertising

Spazio_Napoli : I 22 convocati di Spalletti per la gara di stasera contro il Torino - DiMarzio : #Napoli, i convocati di #Spalletti - gilnar76 : I 22 convocati di Spalletti per la gara di stasera contro il Torino #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Lobotka e Petagna nei 22 convocati di Spalletti per la gara col Torino -