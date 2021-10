Advertising

calciomercatoit : ??#NapoliTorino - ???#Giuntoli: '#Insigne pensa a giocare, il suo agente sta parlando con noi' - sportli26181512 : #Napoli, #Giuntoli: 'Rinnovo di #Insigne? Stiamo parlando con l'agente': Il direttore sportivo azzurro dà un aggior… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Giuntoli: “Insigne e il rinnovo? Ne stiamo parlando col suo… - sportli26181512 : Giuntoli: 'Insigne è il capitano del Napoli, stiamo parlando con il suo agente per il rinnovo': Cristiano Giuntoli,… - Spazio_Napoli : Giuntoli: 'Rinnovo Insigne? Lui pensa solo ad una cosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giuntoli

... interpellato sull'argomento nel pre - partita di- Torino : " Come vediamo Insigne? Benissimo, è il nostro capitano, pensa solo al gioco, al calcio, al- le parole dia Dazn - ...Commenta per primo Cristiano, direttore sportivo del, prima della partita contro il Torino è intervenuto al microfono di Dazn : 'Una squadra che ha ambizione non deve guardare le situazioni intermedie, ma ...Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino, valido ...«Una squadra che ha ambizione non deve pensare ad altre gare o altri avversari, solo alla partita». Queste le parole di Cristiano Giuntoli, ds azzurro prima di Napoli-Torino: ...